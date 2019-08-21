В свободной экономической зоне «Могилев» действует два десятка предприятий. Их работу ощущают на себе жители окрестных деревень и самого Могилева, а активисты борются за чистый воздух, сообщает «Белсат»





Противостояние в Могилеве продолжается. Инициатива «За здоровый Могилев» подвела итоги борьбы против предприятий, загрязняющих окружающую среду.





Именно к «Омск Карбону» – предприятию, что будет выпускать технический углерод, – у экологических активистов наиболее претензий: завод еще не открылся, а уже загрязнил окрестности.





В «Омск Карбоне» считают претензии могилевчан безосновательными. Официальный сайт «Omsk Carbon Group» сообщает: предприятие направило жалобу в Генеральную прокуратуру на действия активистов, отметив, что «экологи» используют информацию, которая не соответствует действительности.









Активисты подали в Министерство природы и охраны окружающей среды проект для создания специальной общественной комиссии по вопросам экологии, которая следила бы за работой потенциально опасных предприятий.





«На данный момент мы достигли отказа от увеличения мощности «Омск Карбона», я считаю, это достаточный успех и сигнал другим предприятиям о том, что общественность сегодня не настолько молчалива, люди готовы отстаивать свое здоровье, свою жизнь и право дышать чистым воздухом», - отмечает активист инициативы «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев.





Руководство «Омск Карбона» в свою очередь планирует очередной пресс-тур по предприятию, на который пригласила и экологических активистов.