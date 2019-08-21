Белорусский язык убрали из транспорта семь лет назад. С тех пор чиновники отфутболивают все обращения за его возвращение. Что же мешает объявлять остановки и писать расписание движения транспорта по-белорусски и каким боком к оршанским автобусам Союзное государство с Россией? Передает "Еврорадио"





«Белорусский язык вытеснен из всех сфер жизни»









В петиции оршанцев говорится, что встречи с чиновниками по поводу белорусского языка результата не дают.





– Общественный транспорт Орши уже несколько лет использует русский язык в своей работе, — говорится в петиции. — Если в других городах Беларуси остановки объявляются и подписываются на белорусском языке, в Орше этого нет. Встречи с руководством автопарка и обращения туда не дали результата [...] Родной белорусский язык вытеснен ​​из всех сфер жизни Орши и Оршанского района.





Местные и областные чиновники на все обращения вернуть белорусский язык в транспорт ссылались на два государственных языка. И закрывали вопрос.





– В последние годы в Орше очень часто были председатели райисполкомов не из местных, — говорит председатель Общества белорусского языка в Орше Юрий Нагорный. — Обращения к чиновникам, к руководству автопарка были постоянные. Сначала райисполком, потом автопарк. И так по кругу. Отвечали, мол, два государственных языка, близко Россия...





Чтобы не переводить русскоязычные объявления, местные и областные чиновники сначала ссылались на то, что... нет специалиста, который сделает эту работу. Потом нашлась новая причина — обращения местных жителей, которые якобы выступили против родного языка в автобусах.









– Мы говорили чиновникам, что переведём сами и найдём учителей с хорошей дикцией, — рассказывает руководитель Оршанского ОБЯ. — Но потом будто кто-то письма писал за сохранение русского языка. Знаете, как это делается? Идеологическому отделу даётся задание: найти пять, десять человек из Совета ветеранов или другой привластной партии, которые подпишут. И готово.





«На белорусский язык было много жалоб»





В Оршанском райисполкоме Еврорадио рассказали, что знают о петиции и рассмотрят её, когда она придёт. Но почему белорусский язык заменили на русский?





«Были жалобы жителей. Всё нужно решать на месте. По телефону я ничего комментировать не буду», — ответила главный специалист идеологического отдела райисполкома Татьяна Петрашкевич.





О жалобах на белорусский язык в общественном транспорте нам рассказал и заместитель директора по перевозкам Оршанского автобусного парка № 3 ОАО «Витебскоблавтотранс» Виталий Терещенко. А ещё он говорит, что в переводе нет смысла: ведь белорусам нужно в скором времени готовиться к объединению с Россией.





– У нас они [объявления и расписание движения на белорусском языке. — Еврорадио] были в своё время, и много из-за них жалоб, — рассказал Виталий Терещенко. — Там неправильно написали, там не так произносили, поэтому мы перешли на русский язык. У нас два государственных языка в стране. И вообще, у нас содружество с Россией. Скоро объединяться будем.





Когда именно Беларусь объединится с Россией, Виталий Терещенко не уточнил.