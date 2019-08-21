С 25 августа водителям нужно будет включать ближний свет фар

Ежегодная акция направлена на предупреждение и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма перед началом учебного года. В этот период водителям нужно будет включать ближний свет фар. За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность.





Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить в усиленном режиме вблизи учреждений образования, посетят школьные линейки, посвященные Дню знаний и проведут профилактические акции и беседы как в учебных заведениях, так и на предприятиях. Особое внимание уделят соблюдению Правил дорожного движения в жилой зоне.





Кроме того, 24 августа сотрудники ГАИ проведут профилактическую акцию «Маленький пассажир — большая ответственность!», а 30 августа — Единый день безопасности дорожного движения.