Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

С 25 августа водителям нужно будет включать ближний свет фар

Республиканская акция «Внимание — дети!» пройдет с 25 августа по 5 сентября, сообщили агентству «Минск-Новости» в ОГАИ Октябрьского РУВД столицы.

Ежегодная акция направлена на предупреждение и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма перед началом учебного года. В этот период водителям нужно будет включать ближний свет фар. За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить в усиленном режиме вблизи учреждений образования, посетят школьные линейки, посвященные Дню знаний и проведут профилактические акции и беседы как в учебных заведениях, так и на предприятиях. Особое внимание уделят соблюдению Правил дорожного движения в жилой зоне.

Кроме того, 24 августа сотрудники ГАИ проведут профилактическую акцию «Маленький пассажир — большая ответственность!», а 30 августа — Единый день безопасности дорожного движения.

09:28 21/08/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё