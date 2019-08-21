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Волки держат в страхе деревню в Ушачском районе

Волки держат в страхе деревню Мазулино, расположенную в Ушачском районе, сообщили во вторник в эфире телеканала "Беларусь 1".


Сообщается, что сначала хищники нападали на домашних животных, однако теперь сельчане всерьез опасаются за свою жизнь.

По словам местного фермера Ивана Бочкова, козы и овцы у него начали пропадать летом текущего года, причем днем. Мужчина также рассказал, что он находил убитых животных в лесу. Причем фермер уверен – напал на домашнюю живность именно волк.

В местной организации БООР сообщили, что о данной проблеме знают, однако сейчас решить вопрос тяжело – летом и осенью охотникам сложно выследить хищников.


09:24 21/08/2019
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