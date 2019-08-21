Волки держат в страхе деревню в Ушачском районе





Сообщается, что сначала хищники нападали на домашних животных, однако теперь сельчане всерьез опасаются за свою жизнь.





По словам местного фермера Ивана Бочкова, козы и овцы у него начали пропадать летом текущего года, причем днем. Мужчина также рассказал, что он находил убитых животных в лесу. Причем фермер уверен – напал на домашнюю живность именно волк.





В местной организации БООР сообщили, что о данной проблеме знают, однако сейчас решить вопрос тяжело – летом и осенью охотникам сложно выследить хищников.



