



Государственный обвинитель попросит сегодня наказание для бывшего начальника ГУПР Мингорисполкома Сергея Барисевича, который уже приговорен к 13 годам лишения свободы.





Валентина Павловна намерена добиваться справедливости, если понадобится - то и у президента Беларуси





В среду в Минском областном суде пройдут прения сторон. Этой второй суд, где обвиняемым в коррупционных преступлениях является Барисевич.





По первому делу о взятках в ГУПРе Верховный суд сократил Барисевичу срок на один год, однако все равно отправил его за решетку на рекордные 13 лет.





По данному уголовному делу проходит бывший заведующий комбинатом школьного питания Ленинского района Бронислав Рослик, его жена, сотрудник склада этого комбината и бывший главбух. Рослику предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210); злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424); получении взятки (ч. 2 и ч. 3 ст. 430); дачи взятки (ч. 2 ст. 431). Жену Рослика судят за мошенничество (она не под стражей).









Также в качестве обвиняемой проходит экс-главбух КШП Ленинского района. Ее судят за мошенничество (ч. 4 ст. 209), посредничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 432), хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210).





В связи с тем, что Барисевича судили по первому уголовному делу, в этом судебном процессе был перерыв. В конце июля суд возобновился, прокуроры предъявили новое обвинение, его зачитывали несколько часов.





Новое обвинение в основном касалось эпизодов хищения продуктов со склада КШП Ленинского района. Прокуроры сменяли друг друга, когда зачитывали списки похищенных продуктов - балыков, колбас, фруктов, сыров.



