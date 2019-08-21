По материалам следствия, нелегально находившийся в России гражданин Беларуси в 2016 году, действуя в составе организованной преступной группы, на территории Конаковского и Рамешковского районов убил четырех человек, после чего злоумышленники завладели двумя квартирами. С банковских карт у одного из погибших преступники украли 470 тыс. рублей. Уголовное дело по обвиняемому было выделено в отдельное производство.





В СКР отмечают, что основной целью преступной группы являлось завладение квартирами в Москве у одиноких, ведущих асоциальный образ жизни граждан.





"Группа действовала с особой жестокостью и цинизмом. Потерпевшим предлагалось купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость от стоимости квартиры в Москве. После того, как потерпевшие подписывали необходимые документы купли-продажи квартир, их угощали спиртным, в которое подмешивали снотворное. Когда владельцы квартиры засыпали, преступники топили их, закапывали живыми в землю, расстреливали, а затем тщательно скрывали следы преступлений", - отметили в пресс-службе.









В условиях конспирации, иерархии, сплоченности и строгой дисциплины участники организации на протяжении 2013-2018 годов орудовали на территории Московской и Тверской областей. Деятельность организованного преступного сообщества была пресечена в марте 2018 года, подчеркнули в СКР.





Уголовные дела были возбуждены по п. "а" ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159 , п. "а, ж, к" ч. 2 ст. 105 (тайное хищение чужого имущества в крупном размере, мошенничество в особо крупном размере, повлекшего в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение, убийство более двух лиц, с целью сокрытия другого преступления) УК РФ.





Все участники организованного преступного сообщества задержаны, в отношении них избраны меры пресечения, в тот числе в виде заключения под стражу.



