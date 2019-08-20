Дональд Трамп стал дедом в десятый раз

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Младший сын Дональда Трампа Эрик во второй раз стал отцом. Вечером в понедельник, 19 августа, его жена и старший советник президента США Лара Трамп родила девочку. Эрик Трамп поделился новостью со своими подписчиками в твиттере и рассказал об имени новорожденной: «Лара Ли Трамп и я счастливы приветствовать Каролину Дороти Трамп. Мы уже любим тебя!» У 35-летнего Эрика и 36-летней Лары уже есть годовалый сын, названный по семейной традиции в честь своего отца, так что дома его зовут Люком, по второму имени, пишет tut.by со ссылкой на gazeta.ru









Сын девелопера и журналистка поженились в ноябре 2014 года после шести лет отношений, а спустя три года Лара родила первого ребенка. Раньше девушка, родившаяся в Северной Каролине, хотела заниматься выпуском спортивных новостей. Лара Юнаска интересовалась спортом, пока училась в Государственном университете Северной Каролины и занималась чирлидингом и облегченной версией легкой атлетики. Об увлечении политикой на тот момент речи не было, а после окончания университета она переехала в Нью-Йорк, чтобы получить кулинарное образование. У молодой девушки даже получилось открыть собственный бизнес: она делала фигурные торты на заказ для различных мероприятий и праздников. Она стажировалась на одном из местных каналов, но ее профессиональная жизнь явно была связана с появлением Эрика: Лара устроилась продюсером новостной программы Inside Edition на телеканале CBS, но ушла оттуда, когда ее свекр выдвинул свою кандидатуру на пост президента США.





Тем не менее без дела Лара тоже не осталась: из Нью-Йорка она поехала в родной штат, чтобы призывать женскую половину населения голосовать за республиканца. В 2017 году советник президента и бывший менеджер избирательной кампании Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй призналась в разговоре с порталом News Observer, что в момент предвыборной гонки 2016-го невестка кандидата бралась за любую предложенную работу и никогда не отказывалась от инициатив команды. Конуэй вспоминала, как Лара обзванивала граждан от лица семьи, чтобы предложить оказать им финансовую поддержку, посетила четыре штата вместе с делегацией «Женщины за Трампа» и по много часов ездила в автобусе.





Когда ее свёкр победил на выборах, она вернулась к работе на CBS и занялась благотворительной деятельностью, направленной на помощь животным. Ее участие в одной из таких кампаний стало поводом для скандала после того, как выяснилось, что в руководстве фонда, занимающегося распределением биглей из приютов, работает человек, отсидевший в тюрьме шесть лет за насилие и преследование.





Сейчас супруга Эрика Трампа — советник в предвыборной кампании 2020 года, а также она продюсирует и выступает в качестве ведущей на съемках небольших роликов, приуроченных к выборам. Программа Real News Update («Правдивые новости») была запущена в июле 2017 года в противовес либеральным СМИ, которые действующий президент и его родные называют «фейк-ньюз», и беременность не помешала Ларе продолжать работу над выпусками шоу, которые размещаются в соцсетях кампании за перевыборы Трампа.









В июле Лара Трамп танцевала и приветствовала гостей на новом мероприятии, устроенном движением «Женщины за Трампа» в Пенсильвании. В прошлом месяце 36-летняя женщина, которая готовилась стать матерью во второй раз, была замечена на концерте в Нью-Йорке, организованном компанией Fox & Friends.





Ее новорожденная дочь Каролина станет десятой из внуков президента. Помимо ее старшего брата Эрика Люка, есть пятеро детей Дональда-мл. от его бывшей жены Ванессы и трое детей Иванки Трамп и Джареда Кушнера.



