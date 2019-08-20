С какого возраста ребенок может ездить один в транспорте

Как уточнили в ведомстве, в городских и пригородных перевозках пассажир должен обеспечить сопровождение ребенка до 7 лет, при междугородных перевозках — до 14. Такая норма содержится в Правилах перевозок пассажиров.









— Если говорить о покупке билета для ребенка, то в этом случае вспомним следующее правило: до исполнения ребенку 5 лет можно не оплачивать проезд, но при этом необходимо взять у водителя бесплатный (льготный билет) — это будет гарантией ваших прав, если в дороге случится что-нибудь непредвиденное, — отметила пресс-секретарь транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Ирина Яблонская.



