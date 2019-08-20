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Лукашенко: Прямой подлог и фальсификация! Речь о расследовании дел по наркотическим статьям:

О злоупотреблениях, которые допускали оперативники, следователи и представители Государственного комитета судебных экспертиз при расследовании дел по наркотическим статьям, рассказал Александр Лукашенко во время совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений.

Как отметил президент, оперативники были нацелены на выявление как можно большего количества преступлений вместо системной борьбы с наркоторговлей, сообщает пресс-служба главы государства.

«Конечно, проще всего поймать какого-то бомжа с наркотиками, а то еще и подкинуть эти наркотики неугодным и отметить эту борьбу. Кому это надо?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

По его словам, в качестве нарушений фиксировалось доведение плановых заданий по пресечению необходимого числа преступлений, что приводило к массовым задержаниям потребителей наркотиков и курьеров (закладчиков). «Накопление эпизодов, длительное наблюдение, фиксация фактов, задержание потребителей по одному при выходе с мест совместного потребления и другое. А также провокации, в том числе с участием своих источников, по склонению граждан к приобретению и употреблению наркотиков. Личное участие в незаконном обороте», — рассказал президент.

Он отметил, что эти недостатки были ранее вскрыты в результате комплексной проверки, однако и в 2019 году аналогичные нарушения зафиксированы, в том числе в Оршанском районном управлении внутренних дел. (В мае стало известно, что в Орше за хранение и распространение наркотиков был задержан майор милиции. Информация появилась в телеграм-канале Nexta. — Прим. TUT.BY.)


«Является недостаточно эффективной система оценки деятельности и следственных подразделений Следственного комитета. В частности, работа следователя оценивается по количеству расследованных уголовных дел, в связи с чем в 2017—2019 годах выявлялись факты доведения руководителями территориальных подразделений Следственного комитета требований по минимальных показателям. В том числе количество следственных действий в день, которые не всегда соответствовали реальной необходимости. В свою очередь, доведение завышенных показателей не только способствовало снижению качества расследования, но и вынуждало следователей уклоняться от принятия к производству сложных и многоэпизодных дел, закончить которые в кратчайший срок не представлялось возможным», — заявил Александр Лукашенко.

По сведениям КГБ, факты грубых нарушений отмечаются не только в работе оперативных и следственных подразделений. Поступает информация, что и сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз во время выезда на место происшествий с целью выполнения плановых статистических показателей по изъятию максимального количества следов изымают следы, не имеющие значения, а также фактически фальсифицируют следы совершения преступлений.


«У задержанных лиц отбирают образцы, в том числе оставленные ими уже при проведении процессуальных действий, а затем они наносятся на изымаемые предметы и вещи, что в дальнейшем при экспертном исследовании таких объектов „доказывает“ совершение преступления заранее известным лицом. Прямой подлог и фальсификация! И таким людям место знаете где. Такие случаи выявлены в работе Центрального, Фрунзенского, Московского райотделов города Минска (видите ли, продвинутые в Минске, научились работать), а также Могилевского и Гомельского межрайотделов», — привел факты глава государства.
news.tut.by
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