а Олег Трусов, пишет racyja.com С осени планируется начать новый сезон курсов, но для того требуются деньги, рассказывает исполняющий обязанности ректора университета имени Гилевичпишет





- Подготавливать людей для будущего обучения по-белорусски - очень существенно. Есть техника, есть помещение, есть преподаватели, только надо определенная сумма на оплату этих преподавателей, частично, так как частично будут оплачивать учащиеся. Ведь определенные деньги за обучение мы берем, но, конечно, эти деньги небольшие, для того, чтобы было больше желающих.









И поэтому некоторые деньги надо нам на доплату и преподавателям, и на аренду помещения. Вся документация по университету имени Гилевича уже сдана на рассмотрение методического совета Министерства образования. В сентябре состоится ее рассмотрение. А пока руководство белорусскоязычного учебного заведения готовится к проведению курсов.





Пожертвовать на работу университета можно перечислив средства на следующие счета:

ОАО «Белинвестбанк» BLBBBY2X (BIC) на Университет имени Нила Гилевича УНП: 193050167.

Основной счет: BY49BLBB30150193050167001001.





Благотворительный счет для пожертвований: BY56BLBB31350193050167001001.

Также поддержать университет можно через системы ЕРИП (Расчет), инструкция есть по этой ссылке https://tbm-mova.by/news_2214.html.





Любые вопросы задавайте по почте: nhuniversitet@gmail.com.