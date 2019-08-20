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Таможенный комитет введет на границе белорусский язык

Государственный таможенный комитет обеспечит отображение информации по-белорусски на светодиодных экранах на пунктах таможенного оформления.

14 августа жителей Гродно Андрей направил в Государственный пограничный комитет обращение с предложением отображать информацию по-белорусски на светодиодных экранах в пункте пропуска «Брузги» и других переходах, пишет Белсат.

Пограничники перенаправили запрос в Государственный таможенный комитет, и те 20 августа прислали Андрею позитивный ответ.
«Государственный таможенный комитет поддерживает ваше предложение о дополнительном отображении информации о названиях коридоров на светодиодных экранах, установленных на всех пунктах пропуска, на белорусском языке», – добавили в ГТК.
В документе, подписанном первым заместителем председателя ГТК Владимиром Орловским, говорится, что нововведение будет обеспечено в возможно короткий срок.
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