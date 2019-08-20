Таможенный комитет введет на границе белорусский язык

14 августа жителей Гродно Андрей направил в Государственный пограничный комитет обращение с предложением отображать информацию по-белорусски на светодиодных экранах в пункте пропуска «Брузги» и других переходах, пишет Белсат.





Пограничники перенаправили запрос в Государственный таможенный комитет, и те 20 августа прислали Андрею позитивный ответ.

«Государственный таможенный комитет поддерживает ваше предложение о дополнительном отображении информации о названиях коридоров на светодиодных экранах, установленных на всех пунктах пропуска, на белорусском языке», – добавили в ГТК.

В документе, подписанном первым заместителем председателя ГТК Владимиром Орловским, говорится, что нововведение будет обеспечено в возможно короткий срок.



