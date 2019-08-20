«Мы с 1 января переходим на полную аудио- и видеозапись судебных процессов. Тогда, я думаю, многие проблемы, которые существуют сегодня в части оценки, демонстрации доказательств, будут сняты», — сказал Валентин Сукало.





Постепенно протоколы на бумажных носителях будут уходить в прошлое, все показания будут дословно зафиксированы, а значит, у сторон не будет возникать по ним замечаний и споров.





«И сами процессы будут проходить совершенно в другом режиме — режиме уважения к закону. Это будет дополнительный стимул для четкого проведения судебных процессов», — добавил председатель Верховного суда.



