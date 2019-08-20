Труп перевозили в багажнике машины в мешке
Во вторник в Глусском районе в багажнике автомобиля нашли тело минчанина с признаками насильственной смерти.
Следственный комитет
Оно было в мешке. Как информирует в Telegram пресс-служба Следственного комитета, были задержаны трое человек: мужчина и женщина, которые накануне распивали с ним алкогольные напитки, водитель легковушки. Все они жители Минска, все на момент задержания были пьяны.
На месте, пишет euroradio.fm работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства трагического происшествия.
19:46 20/08/2019