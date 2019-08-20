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В Нидерландах водитель не разрешил ехать в автобусе женщине в никабе

Никаб — исламский платок, полностью скрывающий лицо. Произошедшее подтвердили в транспортной компании Arriva, сообщает газета De Telegraaf.

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Инцидент произошел в понедельник, 19 августа, в муниципалитете Стейн в провинции Лимбург. Водитель отказался ехать дальше, поскольку у женщины закрыто лицо. Она отказалась его открывать или выходить из автобуса, поэтому на место вызвали полицию. Стражи порядка вывели женщину из транспортного средства. Отмечается, что это первый раз, когда в стране реально применили запрет на никабы.

В то же время указывается, что водитель не полностью следовал внутренним правилам. Это связано с тем, что он должен соблюдать график движения автобуса и не может просто отказаться ехать. В этой связи применять закон на практике крайне трудно, пишет Лента.ру


Запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, вступил в Нидерландах в силу 1 августа. Он распространяется в том числе на никабы и паранджу и действует в общественных местах, среди которых школы, больницы и госучреждения, а также общественный транспорт. При этом сначала сотрудники органов безопасности должны попросить нарушительниц открыть лицо, а в случае отказа могут запретить вход или оштрафовать на сумму от 150 евро, отмечает Deutsche Welle.

В Европе первой страной, запретившей закрывать лица, стала Франция в 2011 году. Сейчас подобные меры введены в Австрии, Бельгии, Болгарии и Дании, частичный запрет есть и в Германии.
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