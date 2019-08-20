В Украине задержали 19-летнего парня, который готовил серию взрывов на День независимости
Сотрудники службы безопасности Украины задержали 19-летнего парня, который планировал устроить серию взрывов во время празднования Дня независимости Украины, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что задержанный 19-летний был участником радикальной молодежной группировки.
Члены группировки планировали провести серию взрывов в местах массового скопления людей в Сумах, где проживает задержанный.
При задержании у него изъяли гранату Ф-1, а также другие взрывоопасные предметы.
19:31 20/08/2019