Отмечается, что задержанный 19-летний был участником радикальной молодежной группировки.





Члены группировки планировали провести серию взрывов в местах массового скопления людей в Сумах, где проживает задержанный.









При задержании у него изъяли гранату Ф-1, а также другие взрывоопасные предметы.



