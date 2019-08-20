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В Украине задержали 19-летнего парня, который готовил серию взрывов на День независимости

Сотрудники службы безопасности Украины задержали 19-летнего парня, который планировал устроить серию взрывов во время празднования Дня независимости Украины, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что задержанный 19-летний был участником радикальной молодежной группировки.

Члены группировки планировали провести серию взрывов в местах массового скопления людей в Сумах, где проживает задержанный.


При задержании у него изъяли гранату Ф-1, а также другие взрывоопасные предметы.
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