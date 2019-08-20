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Пьющая минчанка привела в притон 11-летнюю дочь: ее нашли милиционеры

Минчанка, страдающая от алкоголизма, нерадиво выполняла материнские обязанности, закончилось это тем, что она привела в притон, где выпивала, и свою маленькую дочку.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер.

Минчанка, страдающая от алкоголизма, нерадиво выполняла материнские обязанности, закончилось это тем, что она привела в притон, где выпивала, и свою маленькую дочку. О вопиющем случае сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на РУВД Октябрьского района столицы.

11-летняя школьница жила с мамой и бабушкой. Мама часто уходила в запои, а девочку воспитывала в основном бабушка. Пытаясь повлиять на дочь, она даже несколько обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних, там с матерью девочки поговорили и пытались работать, воздействовать, но это не помогло.


Недавно бабушке пришлось уехать на несколько дней. Соседи позвонили ей и сказали, что в ее кваритире пьяный дебош, крики, ребенок плачет и просит есть. Пожилая женщина передала информацию в ИДН. Когда сотрудники добрались до квартиры, там уже никого не было.

Вскоре бабушка вернулась домой, но там не было ни дочери, ни внучки. Она забеспокоилась и стала разыскивать ее. Подключились инспекторы ИДН, опрашивали соседей, проверяли «злачные» адреса местных алкоголиков. Через несколько часов поисков девочку и ее мать нашли в одном из притонов. Женщина с приятелями выпивала, а испуганная девочка забилась в угол и тихо плакала.

Внучку передали бабушке (та даже написала милиционерам благодарность). Сейчас органы опеки решают вопрос о лишении матери родительских прав, после чего опека над девочкой будет передана бабушке.
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