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Не в папу! Сын Владимира Макея принял участие в отборе на детское «Евровидение»

Артем Макей, сын министра иностранных дел Владимира Макея и актрисы Веры Поляковой, принял участие в отборе на детское «Евровидение» в составе группы «Нескучный возраст», пишет Tut.by.

Фото Надежды Бужан
Сегодня в Белтелерадиокомпании прошло прослушивание всех 38 участников. Один из претендентов на победу — группа «Нескучный возраст», которая существует при одноименной студии. В составе «Нескучного возраста» — учащиеся отделения эстрадного вокала минской «Детской школы искусств № 2».
Под руководством педагога и художественного руководителя студии Натальи Сухомлиной группа уже участвовала в отборе на детское «Евровидение» (правда, в другом составе). В этом году группа исполнила песню «Файна» на белорусском языке.

Артем Макей выступает не только на детских конкурсах. Так, на творческом вечере своей мамы Веры Поляковой, который прошел в апреле 2018 года, он исполнял с ней песню «Счастье».

В финал национального отбора пройдут от семи до десяти исполнителей, которые будут названы вечером 20 августа.


Представитель Беларуси на конкурсе будет определен по результатам гала-концерта, который состоится не позднее 27 сентября. Победитель будет выбран по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.

«Детское Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в польском Гливице.
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