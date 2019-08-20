Фото Надежды Бужан

Сегодня в Белтелерадиокомпании прошло прослушивание всех 38 участников. Один из претендентов на победу — группа «Нескучный возраст», которая существует при одноименной студии. В составе «Нескучного возраста» — учащиеся отделения эстрадного вокала минской «Детской школы искусств № 2».

Под руководством педагога и художественного руководителя студии Натальи Сухомлиной группа уже участвовала в отборе на детское «Евровидение» (правда, в другом составе). В этом году группа исполнила песню «Файна» на белорусском языке.





Артем Макей выступает не только на детских конкурсах. Так, на творческом вечере своей мамы Веры Поляковой, который прошел в апреле 2018 года, он исполнял с ней песню «Счастье».





В финал национального отбора пройдут от семи до десяти исполнителей, которые будут названы вечером 20 августа.









Представитель Беларуси на конкурсе будет определен по результатам гала-концерта, который состоится не позднее 27 сентября. Победитель будет выбран по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.





«Детское Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в польском Гливице.











