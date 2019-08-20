Теперь понятно судейское единодушие: глава Верховного суда заявил о давлении следователей на судей в деле Головача
Во время процесса по делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача осуществлялось давление на судей со стороны следователей, заявил сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало после совещания у Лукашенко.
Андрей Головач
Во время совещания Александр Лукашенко подчеркнул, что недопустимо, когда в практике силовиков появляется новая "форма" работы - прямое давление на участников уголовного процесса. "Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять", - рассказал Лукашенко.
Валентин Сукало подтвердил, что такие случаи действительно происходят, пусть и не часто. В частности, так было во время судебного процесса по уголовному делу в отношении главного инженера Минского завода колесных тягачей, передает belta.by
"Такие факты установлены, они были - давление со стороны и работников Следственного комитета на судей с тем, чтобы они постановили не тот приговор, который постановлен. Думаю, что в отношении виновных будут приняты меры", - сказал председатель Верховного суда.
Напомним, Андрей Головач, обвиняемый во взяточничестве, был 5 раз оправдан в суде, но при этом провел за решекой более 4 лет!
"Белорусский партизан"
17:44 20/08/2019