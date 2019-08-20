Андрей Головач





Во время совещания Александр Лукашенко подчеркнул, что недопустимо, когда в практике силовиков появляется новая "форма" работы - прямое давление на участников уголовного процесса. "Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять", - рассказал Лукашенко.





Валентин Сукало подтвердил, что такие случаи действительно происходят, пусть и не часто. В частности, так было во время судебного процесса по уголовному делу в отношении главного инженера Минского завода колесных тягачей, передает подтвердил, что такие случаи действительно происходят, пусть и не часто. В частности, так было во время судебного процесса по уголовному делу в отношении главного инженера Минского завода колесных тягачей, передает belta.by









"Такие факты установлены, они были - давление со стороны и работников Следственного комитета на судей с тем, чтобы они постановили не тот приговор, который постановлен. Думаю, что в отношении виновных будут приняты меры", - сказал председатель Верховного суда.



