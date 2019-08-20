Он несколько раз наблюдал, что в столице на Игуменском тракте стоит «ненужный» велосипед. О велошеринге не знал и решил забрать двухколесный транспорт в подарок 18-летнему сыну.





Велосипед оказался собственностью сервиса «Колобайк». Его отследили по спутниковой навигации, сообщили правоохранителям, и те «взяли» водителя.









Оказалось, что велосипед стоит 728 рублей. Суд выписал штраф в размере 1275 рублей. То есть это примерно полторы цены похищенного.





Теоретически водитель мог получить до трех лет лишения свободы.