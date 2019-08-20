Первый суд о краже "колобайка": штраф в 1,5 больше стоимости велосипеда
В Минске состоялся первый процесс по делу о краже велосипеда службы шеринга. Перед судом предстал 43-летний водитель из Барановичей.
Он несколько раз наблюдал, что в столице на Игуменском тракте стоит «ненужный» велосипед. О велошеринге не знал и решил забрать двухколесный транспорт в подарок 18-летнему сыну.
Велосипед оказался собственностью сервиса «Колобайк». Его отследили по спутниковой навигации, сообщили правоохранителям, и те «взяли» водителя.
Оказалось, что велосипед стоит 728 рублей. Суд выписал штраф в размере 1275 рублей. То есть это примерно полторы цены похищенного.
Теоретически водитель мог получить до трех лет лишения свободы.
Источник: officelife
16:40 20/08/2019