Как подготовиться к призывной комиссии? Советы юриста

«Белорусский партизан» попросил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека проконсультировать о порядке прохождения призывной комиссии в военкомате и порядок оспаривания решений данных комиссией.





- Не знаю, помогут ли мои советы родителям и их детям, но думаю, что мои рекомендации расскажут о правовых механизмах, как правильно подготовиться к прохождению призывной комиссии.





Как только исполняется 18 лет, советую сразу оформлять доверенность на родителей, чтобы в дальнейшем они могли представлять интересы своего сына в военкомате, суде, органах здравоохранения, следственном комитете и пр.





Желательно пройти независимое обследование в государственных или коммерческих медицинских центрах, если есть определенные заболевания, по которым призывник не может служить в армии.





Документы о состоянии здоровья направлять официально через регистрацию в канцелярии военкомата для приобщения к делу призывника.





Любое решение врача можете обжаловать, вплоть да создания экспертной комиссии при Минздраве.





На стадии прохождения призывной комиссии, если возникают спорные вопросы с представителями военкомата, обращайтесь с письменными заявления о разъяснении положений законов, правил прохождения комиссии и по другим вопросам. В течении 15 дней гражданину предоставят письменную информацию по интересующему вопросу.









Если районная призывная комиссия признает призывника пригодным для службы в армии, но он с этим не согласен и может доказать, имеет право обжаловать в областную (городскую) призывную комиссию и в суд.





Любое действие призывной комиссии, с которым не согласен призывник, можно обжаловать через суд. Пока идет судебное разбирательство, действие решения призывной комиссии приостанавливается и отправить призывника в армию не могут.





В ходе судебного заседания необходимо требовать проведения судебно-медицинской экспертизы.

Должностные лица военкомата и врачи несут ответственность за фальсификацию, подлог, неправильное определение категории годности призывника, бездействие и халатность.





На время призывной комиссии в органах прокуратуры есть уполномоченные прокуроры, которые могут бесплатно консультировать призывников, в случае нарушения его прав и должностными лицами призывной комиссии.





Всегда надо смело защищать свою позицию, а в этом помогут правозащитники, независимые средства массовой информации, гражданские инициативы пот гражданскому контролю за проведением призывной кампании.



















