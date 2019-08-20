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Как подготовиться к призывной комиссии? Советы юриста

Начинается работа призывных комиссий в военкоматах. Теме призыва на срочную службу новое дыхание придал печчально знаменитый "закон об отсрочках", согласно которому отныне предоставляется только одна отсрочка для получения образования. Родители призывники взволнованы и объективностью работы самих призывных комиссий.

Как подготовиться к призывной комиссии? Советы юриста
«Белорусский партизан» попросил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека проконсультировать о порядке прохождения призывной комиссии в военкомате и порядок оспаривания решений данных комиссией. 

- Не знаю, помогут ли мои советы родителям и их детям, но думаю, что мои рекомендации расскажут о правовых механизмах, как правильно подготовиться к прохождению призывной комиссии. 

Как только исполняется 18 лет, советую сразу оформлять доверенность на родителей, чтобы в дальнейшем они могли представлять интересы своего сына в военкомате, суде, органах здравоохранения, следственном комитете и пр.

Желательно пройти независимое обследование в государственных или коммерческих медицинских центрах, если есть определенные заболевания, по которым призывник не может служить в армии.

Документы о состоянии здоровья направлять официально через регистрацию в канцелярии военкомата для приобщения к делу призывника.

Любое решение врача можете обжаловать, вплоть да создания экспертной комиссии при Минздраве.

На стадии прохождения призывной комиссии, если возникают спорные вопросы с представителями военкомата, обращайтесь с письменными заявления о разъяснении положений законов, правил прохождения комиссии и по другим вопросам. В течении 15 дней гражданину предоставят письменную информацию по интересующему вопросу.


Если  районная призывная комиссия признает призывника  пригодным для службы в армии, но он с этим не согласен и может доказать, имеет право обжаловать в областную (городскую) призывную комиссию и в суд.

Любое действие призывной комиссии, с которым не согласен призывник, можно обжаловать через суд. Пока идет судебное разбирательство, действие решения призывной комиссии приостанавливается и отправить призывника в армию не могут. 

В ходе судебного заседания необходимо требовать проведения судебно-медицинской экспертизы.
Должностные лица военкомата и врачи несут ответственность за фальсификацию, подлог, неправильное определение категории годности призывника, бездействие и халатность.

На время призывной комиссии в органах прокуратуры есть уполномоченные прокуроры, которые могут бесплатно консультировать призывников, в случае нарушения его прав и должностными лицами призывной комиссии.

Всегда надо смело защищать свою позицию, а в этом помогут правозащитники, независимые средства массовой информации, гражданские инициативы пот гражданскому контролю за проведением призывной кампании.
"Белорусский партизан"
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