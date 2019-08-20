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Мужчина упал с высоты 4 этажа: спускался из квартиры по связанным простыням

19 августа в пинскую больницу доставили мужчину, который упал с высоты четвертого этажа, сообщает TUT.BY.


Инцидент произошел около 23.30. По словам читателя, молодой человек пытался спуститься по связанным простыням из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного дома. На уровне четвертого этажа простыни развязались — и мужчина упал на бетонную отмостку под окнами здания. С места происшествия его забрала скорая. Сейчас он в больнице.

В пресс-службе МВД сообщили, что вчера в милицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним был доставлен пострадавший. Детали произошедшего устанавливаются.
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