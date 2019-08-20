Инцидент произошел около 23.30. По словам читателя, молодой человек пытался спуститься по связанным простыням из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного дома. На уровне четвертого этажа простыни развязались — и мужчина упал на бетонную отмостку под окнами здания. С места происшествия его забрала скорая. Сейчас он в больнице.





В пресс-службе МВД сообщили, что вчера в милицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним был доставлен пострадавший. Детали произошедшего устанавливаются.



