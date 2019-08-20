Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Без оранжевого пока никак: в среду нас снова зальёт

Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси и 21 августа.


В Беларуси в среду, 21 августа, сохранится оранжевый уровень опасности. 

По словам синоптиков, 21 августа по северо-западной половине страны ожидаются грозы, местами сильные ливни. В отдельных районах при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с.

В то же время, будет довольно тепло. В дневные часы по юго-восточной половине страны максимальная температура воздуха составит +30..+31 °C.

Что касается погоды в столице, то синоптики предупреждают: 21 августа в дневные часы  в Минске ожидается гроза. Местами по городу могут пройти сильные ливни.


При грозе в отдельных районах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Источник: minsknews.by
Поделиться
Последние известия
Cannot find 'lenta2' template with page ''


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё