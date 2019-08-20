Без оранжевого пока никак: в среду нас снова зальёт





В Беларуси в среду, 21 августа, сохранится оранжевый уровень опасности.





По словам синоптиков, 21 августа по северо-западной половине страны ожидаются грозы, местами сильные ливни. В отдельных районах при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с.





В то же время, будет довольно тепло. В дневные часы по юго-восточной половине страны максимальная температура воздуха составит +30..+31 °C.





Что касается погоды в столице, то синоптики предупреждают: 21 августа в дневные часы в Минске ожидается гроза. Местами по городу могут пройти сильные ливни.









При грозе в отдельных районах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.