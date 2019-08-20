Поиграл со спичками: 6-летний мальчик сжег соседскую машину
В Толочинском районе игра со спичками шестилетнего мальчика привела к пожару гаража и легкового автомобиля
19 августа в 10 часов 19 минут в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре гаража в деревне Конопельчицы Толочинского района.
Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение кровли гаража и рядом стоящего легкового автомобиля.
Как стало известно позже, хозяин частного подворья в это время находился на работе и о произошедшем пожаре узнал от очевидцев. Из обстоятельств проводимой проверки следует, что причиной пожара послужила шалость с огнем шестилетнего, соседского ребенка. В это время родители мальчика были на работе, за ним присматривала бабушка.
В результате пожара никто не пострадал. Огнем повреждена кровля гаража, закопчены стены, легковой автомобиль значительно поврежден, сообщает МЧС.
14:34 20/08/2019