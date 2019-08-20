тот самый мост





В 5.24 в Барановичский ОВДТ поступил вызов с поста №7 Барановичской дистанции электроснабжения. Женщина-дежурный рассказала Intex-press , что увидела на мосту яркую вспышку рядом с молодыми людьми.





Прибывший наряд обнаружил молодого человека, лежащего на ограждении – навесной металлической сетке, используемой для ограничения доступа к высоковольтным проводам с напряжением 27500 вольт.





Как выяснилось, трое молодых людей, которым 16, 18 лет и 21 год, возвращались домой с панк-концерта и захотели встретить рассвет на мосту. Самый старший из них решил сделать экстремальное селфи. Он забрался на ограждение, над которым проходят провода, и поднял телефон, чтобы сделать снимок. В этот момент его ударило током. Друзья молодого человека вызвали скорую помощь.









Коснулся ли молодой человека провода, точно неизвестно. По словам друзей пострадавшего, этого момента они не видели. Однако, по словам специалистов, даже приближение к источнику тока на расстояние метра, особенно при высокой атмосферной влажности, может привести к плачевным последствиям.





– Опасно даже нахождение на расстоянии метра от электролинии. И даже если вы не касаетесь провода, есть вероятность, что возникнет дуговой контакт, – пояснили Intex-press в Барановичской дистанции электроснабжения Белорусской железной дороги.





С обширными ожогами тела молодого человека доставили в Барановичскую городскую больницу. После стабилизации состояния, 19 августа, его перевели в Брестскую областную больницу для дальнейшего лечения.







