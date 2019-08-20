



Жуткая с моральной стороны история произошла в Берестовицком районе. Там несовершеннолетний юноша подозревается в преступлении, которое предусмотрено частью 2 статьи 170 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Понуждение к действиям сексуального характера».





Все произошло еще в начале августа этого года. Молодой человек насмотрелся порнофильмов и захотел лицезреть соответствующие сцены вживую. Причем, самое страшное, что для участия в подобных действиях, он выбрал лиц малолетнего возраста, а девочка и вовсе – сводная сестра.





Несовершеннолетний режиссер-постановщик отвел свою сводную сестру и нескольких малолетних мальчиков подальше от дома. Там путем запугивания убедил их попытаться совершить действия сексуального характера. Сам он никакого участия в процессе не принимал, а лишь наблюдал за происходящим со стороны.









Чуть позже мама девочки услышала разговор, из которого узнала, что с ее дочки дети снимали белье, об этом она и сообщила в правоохранительные органы. Уже при разбирательстве вскрылись дополнительные подробности произошедшего.



