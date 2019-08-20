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Канары горят: эвакуированы тысячи туристов

Больше 9 тысяч человек были эвакуированы из-за бушующих на Канарских островах лесных пожаров, пишет CNN со ссылкой на местных чиновников.


На Канарских островах полыхают леса. Пожар охватил уже почти 2 тысячи гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники. Эпицентром природной катастрофы стал остров Гран-Канария, где из-за ЧП пришлось эвакуировать более 4 тысяч человек

Сообщается, что площадь пожара продолжает увеличиваться из-за неблагоприятных погодных условий - сильной жаре и ветре. Властям даже пришлось перекрыть ряд дорог в центре острое, чтобы не угрожать общественной безопасности.

Напомним, лесные пожары охватили Канарские острова ещё 10 августа. Сообщается о том, что лесохозяйство понесло значительный ущерб. Приостановить продвижение огня и стабилизировать ситуацию спасателям удалось лишь 14 августа.
Источник: sputnik.by
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