Канары горят: эвакуированы тысячи туристов





На Канарских островах полыхают леса. Пожар охватил уже почти 2 тысячи гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники. Эпицентром природной катастрофы стал остров Гран-Канария, где из-за ЧП пришлось эвакуировать более 4 тысяч человек





Сообщается, что площадь пожара продолжает увеличиваться из-за неблагоприятных погодных условий - сильной жаре и ветре. Властям даже пришлось перекрыть ряд дорог в центре острое, чтобы не угрожать общественной безопасности.





Напомним, лесные пожары охватили Канарские острова ещё 10 августа. Сообщается о том, что лесохозяйство понесло значительный ущерб. Приостановить продвижение огня и стабилизировать ситуацию спасателям удалось лишь 14 августа.