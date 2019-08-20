Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заявила о проблемах с передачей данных двумя станциями, находящимися в России: в Билибино и Залесово. Последние сообщения от них были получены 13 августа.





«Мы продолжаем поддерживать связь с нашими сотрудниками в России, чтобы как можно скорее возобновить работу», – заявила официальный представитель ОДВЗЯИ корреспонденту « Голоса Америки ».





Ранее ОДВЗЯИ сообщила, что со станций в Дубне и Кирове последние сообщения были получены 10 августа.





«В соответствии с нашей обычной глобальной процедурой ОДВЗЯИ связалась с операторами станции, как только начались проблемы. Они сообщили о проблемах связи и сети, и мы ожидаем дальнейших сообщений о том, когда станции и/или система связи будут восстановлены до полной функциональности», – отмечает организация.









В рамках системы контроля выполнения ДВЗЯИ создала сеть мониторинговых станций, позволяющих выявлять значимые события, связанные с ядерными испытаниями.





На данный момент насчитывается 50 основных и 120 вспомогательных сейсмических станций, 11 гидроакустических станций, 60 инфразвуковых станций, 80 радионуклидных станций и 16 радионуклидных лабораторий для анализа образцов с радионуклидных станций.