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В Польше вода отрезала спелеологам выход из самой большой пещеры Татр, третьи сутки идет спасательная операция

Спасатели собираются помпами откачать воду из пещеры в Татрах, чтобы двое ученых смогли выйти наружу.


Двое польских спелеологов 17 августа оказались в ловушке, когда вода внезапно затопила вход в пещеру Велка-Снежна, с учеными третьи сутки нет связи. Об этом сообщает "Польское радио".

Спасатели планируют использовать помпы. Руководитель добровольной спасательной группы Ян Кшиштоф рассказал журналистам, что таким образом они хотят откачать воду в том месте, где спелеологи входили в пещеру.

Когда часть воды будет откачана, можно будет приступить к пиротехническим работам, сказал Кшиштоф.

Велка-Снежна – самая большая пещерная система в польских Татрах. Длина ее коридоров достигает 23 км, а разница уровней – 800 м. 
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