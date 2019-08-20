



Двое польских спелеологов 17 августа оказались в ловушке, когда вода внезапно затопила вход в пещеру Велка-Снежна, с учеными третьи сутки нет связи. Об этом сообщает "Польское радио"





Спасатели планируют использовать помпы. Руководитель добровольной спасательной группы Ян Кшиштоф рассказал журналистам, что таким образом они хотят откачать воду в том месте, где спелеологи входили в пещеру.





Когда часть воды будет откачана, можно будет приступить к пиротехническим работам, сказал Кшиштоф.





Велка-Снежна – самая большая пещерная система в польских Татрах. Длина ее коридоров достигает 23 км, а разница уровней – 800 м.



