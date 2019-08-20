Машина скорой загорелась в Бресте во время движения

Инцидент произошел вечером в понедельник 19 августа на улице 28-го июля областного центра.





Сообщается, что машина двигалась с включенными проблесковыми маячками. Водитель скорой сумел самостоятельно справиться с возгоранием с помощью огнетушителя – до прибытия на место сотрудников МЧС.





По предварительным данным, никто из людей в результате ЧП не пострадал.



