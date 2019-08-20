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Машина скорой загорелась в Бресте во время движения

Автомобиль скорой медицинской помощи загорелся во время движения в Бресте, сообщил ресурс "Виртуальный Брест".

Инцидент произошел вечером в понедельник 19 августа на улице 28-го июля областного центра.

Сообщается, что машина двигалась с включенными проблесковыми маячками. Водитель скорой сумел самостоятельно справиться с возгоранием с помощью огнетушителя – до прибытия на место сотрудников МЧС.

По предварительным данным, никто из людей в результате ЧП не пострадал.
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