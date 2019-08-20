Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Названо имя самого реального претендента на Оскар-2020

Букмекеры назвали имя актера, который имеет самые большие шансы на премию «Оскар» 2020 года в номинации за лучшую мужскую роль. Об этом передает издание NME.


Как стало известно, им стал актер Хоакин Феникс, исполнивший роль суперзлодея в фильме по мотивам комиксов DC «Джокер».

По подсчетам букмекеров, вероятность его победы составляет 30,7%.

Отмечается, что дебютный показ картины с участием Феникса пройдет на Венецианском кинофестивале в конце августа, а затем ее продемонстрируют в Торонто.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё