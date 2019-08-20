Названо имя самого реального претендента на Оскар-2020





Как стало известно, им стал актер Хоакин Феникс, исполнивший роль суперзлодея в фильме по мотивам комиксов DC «Джокер».





По подсчетам букмекеров, вероятность его победы составляет 30,7%.





Отмечается, что дебютный показ картины с участием Феникса пройдет на Венецианском кинофестивале в конце августа, а затем ее продемонстрируют в Торонто.