Названо имя самого реального претендента на Оскар-2020
Букмекеры назвали имя актера, который имеет самые большие шансы на премию «Оскар» 2020 года в номинации за лучшую мужскую роль. Об этом передает издание NME.
Как стало известно, им стал актер Хоакин Феникс, исполнивший роль суперзлодея в фильме по мотивам комиксов DC «Джокер».
По подсчетам букмекеров, вероятность его победы составляет 30,7%.
Отмечается, что дебютный показ картины с участием Феникса пройдет на Венецианском кинофестивале в конце августа, а затем ее продемонстрируют в Торонто.
08:39 20/08/2019