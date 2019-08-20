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Ювелирный бренд Tiffany создал первую коллекцию для мужчин

Ювелирный бренд Tiffany создал первую полноценную коллекцию для мужчин.


Как пишет Independent, компания рассчитывает привлечь более молодую аудиторию.

В новой коллекции будут традиционные украшения — браслеты, часы, цепочки, а также аксессуары для дома (например, шахматные наборы из серебра и золота, шейкеры для коктейлей и пивные кружки). Всего — 100 предметов.

"Мужчины по всему миру носят украшения. Мы стали замечать это как в социальных сетях, так и в реальной жизни", — рассказал художественный руководитель Tiffany & Co Рид Кракофф. Коллекцию начнут продавать в октябре, аксессуары из нее будут стоить от 200 до 15 тыс. долларов.

В августе H&M совместно с инстаграм-аккаунтом о мужском стиле Men with Style выпустит капсульную коллекцию мужской одежды. Она будет основана на популярных в инстаграме образах.
Oxu.az
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