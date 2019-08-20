Сильные дожди, гроза, до +31 – синоптики объявили оранжевый уровень

20 августа, во вторник, ночью по северо-западной половине страны, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, сообщает Белгидромет.





При грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.





В дневные часы по юго-востоку Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.





В Минске ожидаются грозы, днем при грозах в отдельных районах города шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.