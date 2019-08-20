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В Беларуси впервые за много лет - серьезный рост преступности

Похоже, статус Беларуси как криминально благополучного государства может быть пересмотрен: в стране значительно выросла преступность. Очевидно, по социально-экономическим причинам.

В Беларуси впервые за много лет - серьезный рост преступности
На минувшей неделе Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича. Последний сообщил, что в январе-июле в стране был отмечен рост преступности на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 12,3% возросло число находившихся в производстве уголовных дел – с 75 тыс. до 84,2 тыс. К уголовной ответственности по делам, переданным прокурору для направления в суд, привлечено 25,9 тыс. обвиняемых, что на 1,8% больше, чем в 2018 году, пишет Belarus in focus.

Согласно статистике МВД Беларуси, наиболее значительный рост преступности в текущем году отмечен в Минске – сразу почти на 25%. Основной прирост (порядка 10%) произошел в категории менее тяжких преступлений и преступлений, не представляющих большой общественной опасности. С учетом того, что почти половина преступлений в Беларуси приходится на кражи, очевидно, основной прирост преступности был обеспечен именно данными деяниями. Кроме того, согласно данным СК Беларуси рост преступности незначительно, но ускоряется.

Ранее, экс-министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич указал, что наблюдается тенденция замедления снижения преступности.


Кражи – преступления, вызванные преимущественно социальной неустроенностью совершающих их лиц. Всплеск преступности в Беларуси выпал на 90-е годы, которые характеризовались глубоким социально-экономическим кризисом, вызванным распадом советской системы. По мере восстановления экономики снижался и общий уровень криминализации беларуского общества.

И хотя по результатам одного полугодия рано делать вывод о развороте тренда, стоит отметить, что наблюдаемый рост преступности в Беларуси весьма значителен. А ранее А. Лукашенко уже выдвигал идею возвращения к практике совместного патрулирования улиц милицией и военнослужащими.


Thinktanks.by
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