По его словам, сейчас проверкой нарушений, которые допускают на белорусских дорогах иностранные водители, занимаются сотрудники специальных передвижных пунктов. И технические средства пока не позволяют выполнять эту работу любому инспектору ГАИ.





«Здесь вопрос стоит каким образом: все эти нарушения, которые допущены участниками дорожного движения — нерезидентами, они сохраняются в единой базе правонарушений. И на сегодняшний день есть такой инструментарий, когда на дорогах работают передвижные пункты по контролю вот этой категории водителей», ― рассказал Гаркун.









Но проблема уже решается. И перспектива не такая далекая, как может показаться на первый взгляд. Новые технические возможности позволят охватить «практически весь массив водителей», которые нарушают ПДД на территории Беларуси.





«На перспективу скажу, что на сегодняшний день планируется модернизация нашей автоматизированной системы АИС ГАИ-Центр, которая позволит каждому инспектору ДПС через планшет иметь доступ к этой базе. И при общении с обладателями иностранных автомобильных номеров он (инспектор ― прим. ред.) будет видеть всю историю, что касается камер фотофиксации правонарушений. Это перспектива ближайшего года», ― рассказал Гаркун.