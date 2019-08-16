На Гомельщине фотограф заснял ведьмины круги возле райисполкома





«Ведьмины круги» или «ведьмины кольца» — это разрастание грибов в виде правильной фигуры круга с пустым центром.





Чаще подобные кольца встречаются из ядовитых грибов. Наши предки считали, что по этому кругу русалки водили хоровод при свете луны.









А ещё верили, что грибы неспроста «водят хоровод» — говорили, что это ведьма здесь клад спрятала. Найти сказочное сокровище мог только тот, кто в ночь на Ивана Купалу найдёт волшебную траву и натрёт ею глаза.





«Ведьмин» круг использовали в качестве детектора лжи, об этом говорят записи старинных протоколов. Подозреваемого загоняли в грибное кольцо, задавали вопросы, и то ли от страха, то ли еще отчего, человек признавался в преступлении.





Французы, в отличие от славян, называют такие круги не ведьмины, а «волшебные». Шведы считают это явление проделками эльфов, ирландцы списывают всё на гномов, англичане скажут, что это змей с огненным хвостом коснулся земли. Немцы такое место обходили стороной, считая скоплением нечистой силы. Впрочем, разные источники дают версии, отличные друг от друга.









А вот у науки одно объяснение грибным кругам. При одинаковых условиях мицелий гриба растёт от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Со временем центральная часть грибницы отмирает из-за недостатка питания, а крайняя продолжает плодоносить. Каждый год такое кольцо расширяется на 10-15 сантиметров.