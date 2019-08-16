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На Гомельщине фотограф заснял ведьмины круги возле райисполкома

На газоне недалеко от зданий райисполкома и гостиницы в Светлогорске фотограф Валерий Маршин увидел грибы, которые растут, образуя форму круга. Оказалось, что в народе такое явление называют «ведьмины круги» и приписывают им магические свойства.


«Ведьмины круги» или «ведьмины кольца» — это разрастание грибов в виде правильной фигуры круга с пустым центром.

Чаще подобные кольца встречаются из ядовитых грибов. Наши предки считали, что по этому кругу русалки водили хоровод при свете луны.


А ещё верили, что грибы неспроста «водят хоровод» — говорили, что это ведьма здесь клад спрятала. Найти сказочное сокровище мог только тот, кто в ночь на Ивана Купалу найдёт волшебную траву и натрёт ею глаза.

«Ведьмин» круг использовали в качестве детектора лжи, об этом говорят записи старинных протоколов. Подозреваемого загоняли в грибное кольцо, задавали вопросы, и то ли от страха, то ли еще отчего, человек признавался в преступлении.

Французы, в отличие от славян, называют такие круги не ведьмины, а «волшебные». Шведы считают это явление проделками эльфов, ирландцы списывают всё на гномов, англичане скажут, что это змей с огненным хвостом коснулся земли. Немцы такое место обходили стороной, считая скоплением нечистой силы. Впрочем, разные источники дают версии, отличные друг от друга.


А вот у науки одно объяснение грибным кругам. При одинаковых условиях мицелий гриба растёт от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Со временем центральная часть грибницы отмирает из-за недостатка питания, а крайняя продолжает плодоносить. Каждый год такое кольцо расширяется на 10-15 сантиметров.

Ранак
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