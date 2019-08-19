КГК раскрыл факт спекуляции коровами в Гомельской области

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Жлобинским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлен факт злоупотребления служебными полномочиями бывшим руководителем сельскохозяйственного предприятия Рогачевского района, пишет region.ej.by





Установлено, что директор ОАО в период с января 2018 года по февраль 2019 года давал указания заведующим животноводческими фермами о продаже крупного рогатого скота фермеру из соседнего района по цене гораздо ниже себестоимости. Всего за год было реализовано 49 коров (фермер приобретал их для последующей перепродажи). При этом оформлялись документы, согласно которым КРС покупали работники этого же сельхозпредприятия.





Ущерб предприятию оценен в сумму более 37 тыс. рублей.



