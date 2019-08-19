Мацей Чернецкий. Эта сумма почти на 10,8 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке. Эта сумма почти на 10,8 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

— На польских погранпереходах с Беларусью, расположенных на территории Подлясского воеводства, в январе-июне этого года в общей сложности зарегистрировали почти 411 тысяч документов TaxFree, — рассказывает Мацей Чернецкий. Годом ранее — около 470 тысяч документов.





По его словам, белорусы по-прежнему чаще всего везут из Польши технику, электронику, бытовую химию, продукты питания, косметику, стройматериалы, одежду и автозапчасти.





В статистику включают тех белорусов, которые пересекали границу в пунктах пограничного пропуска «Кузница» (автомобильный и железнодорожный), «Бобровники», «Половце», «Беловежа» (железнодорожные).





Напомним, с 2 января 2019 года консульские учреждения Польши в Беларуси не выдают визы «на закупы». Это решение вызвало критику некоторых польских политиков.





Кроме того, в Польше с 1 марта 2018 года ввели запрет на торговлю по воскресеньям. Так, депутаты польского сейма приняли соответствующий закон. Нововведению предшествовали многомесячные обсуждения.





С 1 марта 2018 года торговым центрам и супермаркетам можно работать только в первое и последнее воскресенье месяца.





Напомним, с 1 января этого года в Беларуси урезали нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы — до 500 евро и по весу до 25 килограммов. При въезде чаще 1 раза в 3 месяца лимиты сократили до 300 евро и 20 кг. В таком случае в отношении ввозимых шин подлежит уплате таможенная пошлина в размере 30% от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм ввоза.





Кроме того, в Беларуси также со 2 августа откорректировали правила ввоза товаров физлицами для личного пользования из-за границы.





Так, белорусы, которые ездят за границу чаще раза в календарный день, смогут провезти не более 1 кг продуктов питания, не более 0,1 литра алкоголя, не более 20 штук сигарет. При этом они смогут провезти только товары, бывшие в употреблении и необходимые в пути следования и (или) месте назначения.









Те, кто ездит за границу чаще раза в 7 календарных дней, смогут провезти не более 5 кг продуктов питания, не более 1 литра алкоголя, не более 40 штук сигарет. Что касается провоза вещей для личного пользования, то лимит составит не более 1 единицы каждого наименования товара.







