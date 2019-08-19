



Нередко такие аварии случаются в темное время суток, причем осенью их становится больше. Мигрирующие животные выходят, выбегают на проезжую часть и ведут себя непредсказуемо. К тому же они могут быть напуганы, ослеплены светом фар и метаться по дороге.





По словам старшего инспектора ГАиП ГАИ УВД Наталии Милюковой, особенно опасны наезды на крупное животное. Его тяжелая туша при ударе обрушивается на капот, стойки с лобовым стеклом и крышу. При таком развитии ситуации высока вероятность получения травм водителем и сидящим спереди пассажиром.





Объезжать оказавшееся на дороге животное не советуют. Однако часто водители интуитивно сворачивают в сторону, куда оно бежит. В результате происходит авария. Мало того, в попытке увернуться от какого-нибудь лося или пса автомобилист рискует выехать на встречную полосу и столкнуться там с другим транспортом. Можно также вылететь на тротуар или в кювет со всеми вытекающими последствиями. Поэтому оптимально поступать так: снижать скорость.





Даже если на отрезке дороги нет знака «Дикие животные», водителю нужно оставаться предельно внимательным, выбирать скорость с учетом интенсивности движения, обзорности дороги, а при возникновении препятствия — немедленно остановиться.





Что делать, когда не удалось избежать ДТП с животным? Следует оставаться на месте происшествия и не покидать его. Нужно выставить знак аварийной остановки, сообщить о случившемся в милицию и дождаться прибытия сотрудников ГАИ. Как правило, водители признаются невиновными в таких авариях, ведь предугадать поведение животного невозможно.





Если участник происшествия уедет, это могут расценить как оставление места ДТП, за что предусмотрен штраф. Если водитель еще и тушу сбитого животного с собой прихватит, то может грозить уже уголовная ответственность.





Ремонтировать поврежденное авто человеку придется за свой счет, если только у него нет страховки по КАСКО.











