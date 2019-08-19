Как поддерживают отечественных археологов

Уже много лет успешный предприниматель Александр Иванов часть свободного времени проводит вместе с учеными в археологических экспедициях. В качестве волонтера помогал в организации исследований, которые в результате привели к открытиям, попавшим в топ-10 Национальной академии наук Беларуси за прошлый год. Это поднятие лодки-долбленки начала XVI века со дна Немана, изучение оборонительных сооружений Жаберского замка XVII–XVIII веков.









— Всё началось случайно, — рассказывает Александр. — Спустя годы после окончания лицея повстречал своего товарища Максима Чернявского, к тому времени уже старшего научного сотрудника отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси, кандидата исторических наук. Разговорились. Оказалось, Максиму для проведения экспедиций требуется транспорт. А я как раз занимаюсь автобусными перевозками, досуг посвящаю внедорожному спорту. Согласился помочь с доставкой волонтеров и оборудования для проведения раскопок. Посмотрел на работу археологов и добровольцев, и самому захотелось поучаствовать в процессе. Не заметил, как втянулся. Сейчас для меня экспедиции — внутренняя потребность.





Наверняка успехи отечественных ученых были бы скромнее и дались с гораздо большими усилиями, если бы не поддержка волонтеров. И члены клуба любителей внедорожников «4х4», и дайверы из клуба «Морской Пегас» очень помогли археологам, например, во время экспедиции в Дрогичинский район, где располагался Жаберский замок. Построенный на берегу Ясельды на рубеже XVII–XVIII веков, он был разрушен во время Северной войны по приказу Карла XII, а весь военный арсенал крепости сброшен в реку и ров.

Ров заболочен. Ежегодно зимой (летом это практически невозможно) на внедорожниках группа поддержки подвозит сюда необходимый инвентарь. Прорезают прорубь. Дайверы и обученные ими археологи погружаются под воду. Видимость там нулевая, работать приходится почти на ощупь. Тем не менее за четыре года со дна реки удалось поднять 17 бомб, которыми стреляли мортиры, и часть воинского снаряжения.









Обнаружили на дне Ясельды и фрагменты деревянного подъемного моста, сожженного шведами. Сегодня эти материалы тщательно изучают, чтобы восстановить конструкцию моста, его оборонительные элементы, которые знали только по гравюрам с изображениями аналогичных крепостей. Так шаг за шагом устраняются белые пятна нашей истории, уточняется ход событий давно минувших дней.





— Достать вручную мортирные бомбы, лежащие на дне и увязшие в иле, очень сложно, — подчеркивает Александр. — Испробовав массу способов, мы остановились на обычном тросе. Сделали из него петлю, ею подхватывали 40-килограммовые шары и поднимали их с речного дна с помощью автомобильной лебедки. Затаив дыхание стояли на краю ледяной лунки и переживали за исход операции. В любую минуту (и такое, увы, случалось) бомба могла сорваться и снова увязнуть в болоте.





А вот при подъеме челна начала XVI века со дна Немана внедорожники не пригодились. Чтобы не повредить исторический артефакт, прибегли к помощи обычного крана.





— Надо было видеть лица ученых, когда лодка-долбленка показалась из воды и археологи увидели ее реальные, более восьми метров, размеры, — вспоминает Александр Иванов. — В такие минуты тоже испытываю волнение и радость, ощущаю причастность к серьезному и нужному делу. Да и общение с интересными людьми расширяет собственные горизонты. Ведь узнаешь об истории Беларуси массу ценной информации из уст самых компетентных специалистов.





…В подростковом возрасте ему не терпелось сесть за руль автомобиля. Никаких сомнений в том, что все получится, не было. И получилось. Сразу и без особых усилий. С тех пор Александр твердо уверен: не боги горшки обжигают. Если по-настоящему хочешь, значит, сможешь. Когда с подачи знакомого ему сильно захотелось поучаствовать в соревнованиях на внедорожниках, он тоже не стал себя сдерживать. Уже через несколько месяцев пробовал себя в качестве штурмана на спортивном автомобиле. Сегодня Александр Иванов возглавляет комитет внедорожных соревнований Белорусской автомобильной федерации.





Увидев во время экспедиций, как работают волонтеры-дайверы, энтузиаст загорелся освоить еще и подводное плавание. Прошел подготовительный курс и уже погружался самостоятельно.









Что будет завтра, Александр Иванов не загадывает. Может, появится новое увлечение. Но прежние он точно не оставит. Они делают жизнь ярче, красивее, осмысленнее. Ему есть что рассказать и показать семилетнему сыну Матвею. Будет чем похвастаться и перед будущими внуками: ведь не сериалы смотрел, а занимался мужским делом. Причем с удовольствием.





Ф ото Сергея Пожоги, из личного архива Александра Иванова







