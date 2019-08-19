Белорусско-китайский институт создан на базе БГУ и Даляньского политехнического университета, сообщили Sputnik в пресс-службе Белгосуниверситета.





Белорусско-китайский институт (СИБД) стал первым для республики опытом совместной подготовки студентов. Предполагается, что выпускники новой структуры будут востребованы промышленными и образовательно-научными предприятиями Беларуси и Китая.

"Обучение в СИБД начнется 1 сентября текущего года. Подготовка студентов будет вестись на английском и русском языках на первой ступени по специальностям "Механика и математическое моделирование", "Физика (производственная деятельность)" и "Мировая экономика". Предполагается также изучение китайского языка", – рассказали в пресс-службе БГУ.









Поступить в новый институт можно будет согласно правилам приема в белорусские вузы – то есть после сдачи централизованного тестирования.





"Первый набор составит до 120 обучающихся из числа белорусских граждан. С 2020 года планируется открыть набор в магистратуру", – отметили в вузе.





Учебные планы и программы разрабатываются и утверждаются обеими сторонами, добавили в Белгосуниверситете. Получат выпускники и два диплома: БГУ и ДПУ. "В профессорско-преподавательский состав СИБД войдут представители белорусского и китайского университетов", – уточнили в главном вузе страны.









Совместный институт ДПУ-БГУ уже был открыт в Даляне. Обучение там проходят 159 китайских студентов по специальностям "Прикладная физика" и "Механика". Треть дисциплин ведут преподаватели из БГУ.



