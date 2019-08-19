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Белорусско-китайский институт будет набирать студентов уже в этом году

Пока студентов будут набирать на первую ступень, а уже со следующего года планируют открыть и магистратуру.

Белорусско-китайский институт создан на базе БГУ и Даляньского политехнического университета, сообщили Sputnik в пресс-службе Белгосуниверситета.

Белорусско-китайский институт (СИБД) стал первым для республики опытом совместной подготовки студентов. Предполагается, что выпускники новой структуры будут востребованы промышленными и образовательно-научными предприятиями Беларуси и Китая.
"Обучение в СИБД начнется 1 сентября текущего года. Подготовка студентов будет вестись на английском и русском языках на первой ступени по специальностям "Механика и математическое моделирование", "Физика (производственная деятельность)" и "Мировая экономика". Предполагается также изучение китайского языка", – рассказали в пресс-службе БГУ.


Поступить в новый институт можно будет согласно правилам приема в белорусские вузы – то есть после сдачи централизованного тестирования.

"Первый набор составит до 120 обучающихся из числа белорусских граждан. С 2020 года планируется открыть набор в магистратуру", – отметили в вузе.

Учебные планы и программы разрабатываются и утверждаются обеими сторонами, добавили в Белгосуниверситете. Получат выпускники и два диплома: БГУ и ДПУ. "В профессорско-преподавательский состав СИБД войдут представители белорусского и китайского университетов", – уточнили в главном вузе страны.


Совместный институт ДПУ-БГУ уже был открыт в Даляне. Обучение там проходят 159 китайских студентов по специальностям "Прикладная физика" и "Механика". Треть дисциплин ведут преподаватели из БГУ.
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