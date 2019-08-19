Найдены 24 алмаза возрастом 4,5 миллиарда лет

Возле города Джуина в Бразилии ученые обнаружили 24 древних алмаза, вынесенных на поверхность во время извержения вулкана.





Исследователи считают их доказательством существования в недрах Земли хранилища первичной магмы. Ей 4,5 миллиарда лет — столько же, сколько Луне, пишут ученые в Science.













Местоположение, размер и содержание этого древнего резервуара только предстоит выяснить. Вероятно, это хранилище самого старого и сравнительно нетронутого материала на планете.





Впервые теория о том, что в недрах Земли существует такой резервуар, была озвучена в 1980-х годах. Тогда геологи заметили, что вулканическая лава имеет необычно высокое соотношение изотопов гелия-3 к гелию-4 — такое же, как в очень старых метеоритах, которые упали на Землю. Ученые предположили, что лава могла появиться из места глубоко под землей, которое почти не изменилось с момента образования планеты.











