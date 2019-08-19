@panekohanku

Шаноўны @kolobike_by, чаму праз мой промакод ( 734jx2) ні мне, ні маім сябрам бясплатныя паездкі ня капаюць?





«Вы можете составить официальное обращение на белорусском языке и тогда, конечно, ответ будет на белорусском. А в социальной сети используем именно русский язык, поскольку больше пользователей обращаются на нем», – ответили автора аккаунта @kolobike_by на вопрос пользователя @panekohanku.





Этот разговор вышел за пределы Твиттера и к дискуссии присоединились другие пользователи. Высказался в поддержку аккаунта @kolobike_by и маркетолог Андрей Гусаров, который разрабатывал маркетинговую стратегию компании.

В разговоре с радио «Свобода» директор Kolobike Вадим Осипчик заявил , что у компании нет аккаунтов в Твиттере, а раздел @kolobike_by – фейковый. По его словам, уже написано заявление с просьбой заблокировать этот аккаунт.





Также Осипчик собирается обратиться к правоохранителям, так как считает что компании нанесенный моральный вред и ущерб репутации, а торговый знак и логотип компании использовались незаконно.









Глава компании отметил, что это уже не первый фейковый аккаунт Kolobike в Сети. Например, за профиль в Инстаграме с именем kolobike.by, который зарегистрировали раньше официального kolobike_minsk, его владельцы просили у фирмы 400 долларов.





«Мы же сами отсюда, я прекрасно знаю язык, читаю по-белорусски. Сам не разговариваю, но восхищаюсь, как другие красиво говорят», – говорит Осипчик.





Он также пообещал при необходимости разработать белорусский версию мобильного приложения, но «не в этом году».





Что касается Андрея Гусарова, то тот, по словам директора фирмы, больше не имеет отношения к компании.



