Кадр: The Sun





Речь идет о роскошном жилом комплексе Skyview в Клируотере, штат Флорида. Три сестры актера — Касс, Ли Энн и Мэриан — уже переехали в здание. Каждая из них получила в свое распоряжение по отдельной квартире. Для себя актер приобрел двухэтажный пентхаус на верхних этажах.





Оставшиеся два свободных этажа Круз присмотрел для своих приемных детей Изабеллы и Коннора, которые также являются последователями Церкви саентологии. Нынешнее жилье сына Круза также расположено рядом с саентологической церковью. Как отмечает издание, актер пошел на этот шаг, чтобы избежать отдаления своей семьи от религии, как это произошло с его бывшей женой Кэти Холмс.





По данным The Sun, поблизости от штаб-квартиры саентологов проживают и другие известные последователи церкви. В их числе американский миллиардер и инвестор Роберт Дагган, являющийся членом совета директоров биотехнологической компании Pharmacyclics, и создательница детокс-напитка Teami Blends Ади Ареццини.





Помимо этого, соседом Круза является режиссер Кристофер Маккуорри, снявший несколько частей фильма «Миссия невыполнима», главную роль в которых исполнил голливудский актер. Как отмечает издание, Маккуорри не относит себя к саентологам, но дружит с Крузом.





Актер стал членом церкви саентологов еще в 1990-е годы и обратил в эту веру всех близких. Приверженность Круза религиозному течению послужила причиной разрыва с двумя его бывшими супругами — Николь Кидман и Кэти Холмс.



