Им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Прокурор Александр Андреев начал зачитывать обвинение, пишет news.tut.by . В чем конкретно обвиняют фигурантов громкого дела?

Столяров, по версии обвинения, получил в качестве взяток 55 тысяч долларов

Из обвинения, которое зачитал прокурор, стало понятно: Александр Столяров, директор Центра экспертиз и испытаний здравоохранения, был задержан 31 мая 2018 года и водворен в СИЗО КГБ. Ему предъявлено обвинение по ч. 1, 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере).

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY, Александр Столяров

По версии следствия, Александр Столяров получал взятки прямо на рабочем месте за организацию проведения технических экспертиз, регистрацию медицинской техники. Суммы были разными — от 50 долларов до 7 тысяч долларов. Например, от главного инженера Михаила Гаврилова (тоже обвиняемый. — Прим.TUT.BY) он получил 500 долларов за скорейшее испытание таблеток.





В материалах дела фигурирует более 20 эпизодов взяток, по данным следствия, Столяров начал брать деньги от бизнесменов в 2016 году и вплоть до задержания — мая 2018 года.





Директора и крупные бизнесмены на одной скамье. Кто стал фигурантом нового «дела медиков»?









Прокурор зачитывает: Александр Столяров и Сергей Шакутин договорились о регистрации лекарственных средств «Ингалипт» и «Эндаферон». За это Шакутин передал Столярову одну тысячу долларов.





Всего директор Центра экспертиз и испытаний здравоохранения, по данным следствия, получил в качестве взяток более 55 тысяч долларов.





— Обвинение признаю частично. Не было столько случаев передачи и не было единого умысла, — говорит из клетки Александр Столяров.

Обвинение Зинченко: взятки на сумму 50 евро и 1300 долларов

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY, Сергей Зинченко в центре

Обвинение Зинченко: взятки на сумму 50 евро и 1300 долларов

Следующий, кому оглашают обвинение, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний здравоохранения Сергей Зинченко. Суммы взяток небольшие. Например, за регистрацию медтехники без инспекции промышленного производства он получил 50 евро от Майи Наубатовой (также обвиняемая по этому делу. — Прим.TUT.BY), за организацию технического испытания медтехники от другого взяткодателя — 300 долларов.





Зинченко был заместителем председателя комиссии по медицинской технике, готовил документы на регистрацию. Всего, по версии следствия, он получил 50 евро и 1300 долларов. По ч. 1, 2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно) ему грозит до 10 лет лишения свободы.









— Ваше отношение к предъявленному обвинению? — обратился судья к Зинченко.





— Плохое отношение.





— Признаете вину полностью или частично?





— Полностью.





Сергея Лещиловского, начальника управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний здравоохранения, также обвиняют в получении взяток. Его, в отличие от остальных фигурантов, задержали в этом году, с 12 февраля он находится под стражей.





Первую взятку, 50 долларов, он получил прямо на работе 19 декабря 2017 года. А следующую, 200 долларов, через несколько дней от директора «Геол-М» Владимира Ладутько. Всего сумма взяток составила 250 долларов. Лещиловский — единственный, кто, сидя за решеткой, не смог сдержать слез.





— Вину признаю полностью, — заявил обвиняемый.

«Действовали группой лиц по предварительному сговору»

Прокурор зачитывает: обвиняемый Андрей Потапович (директор «Лекфарм») вступил в преступный сговор с Ингой Шалькевич (маркетолог в фармацевтической компании), чтобы та передала 38 600 долларов представителю «Лекфарма» Дмитрию Кузнецову, а он уже — Александру Столярову. Все трое «действовали группой лиц по предварительному сговору».





Известный по остальным процессам медиков директор «Геол-М» Владимир Ладутько обвиняется в том, что передал Александру Столярову 200 долларов. Вину он признает полностью. У другого взяткодателя, Геннадия Соболевского, фигурирует другая сумма — 550 долларов. Вину также не отрицает.









В суде до завтра объявлен перерыв.





— Держитесь! Мы вас любим! Молимся за вас во всех церквях и монастырях, — говорили родственники обвиняемым, выходя из зала. — Завтра будем!



