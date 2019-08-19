Подготовка Сморгони к Дожинкам: пыль столбом только на Советской

Прежде всего ремонтировать взялись райисполком на площади Ленина. И это вызвало естественный взрыв нареканий сморгонцев: в плохом состоянии госпиталь, в домах текут подвалы, в амфитеатре крошатся ступени, но объектом № 1 стало здание администрации и доска почета рядом с ним, пишет Белсат.





Немногим раньше с площади Ленина убрали на реставрацию памятник Ленину. Говорят, что сейчас на него нет денег и, скорее всего, Владимир Ильич на свое место не вернется. Вместо него поставили клумбы.





Отремонтированный тротуар нравится жителям города. Сморгонь готовится к Дожинкам. Фото – Ирина Ареховская, Belsat.eu

Представители райисполкома не раз говорили, что главными объектами перестройки станут Дом быта, Дом культуры и бассейн. Вот так идет работа над первым из них.





Ремонт к Дожинкам иногда делают только на фасаде со стороны главной улицы. Здесь работа кипит у главного входа, а со двора пока даже лесов не поставили.





Улицу Советскую сделали по типу бульвара с большой пешеходный частью и клумбами под деревья и цветы. Здесь пройдут основные мероприятия Дожинок.





Наверное, в Сморгони будет самая контрастная улица после ремонта к Дожинкам. Выше вы видите Советскую со стороны проезда, а так выглядит она же во дворе. Жительница дома № 12 на Советской делится впечатлениями:





«Наши соседи из 10-го дома даже подписи собирали, чтобы дорогу положили во дворе. И ничего. А у нас, когда идет дождь, вода течет в подвал. Дом на центральной улице, а плесень вся внизу».





С ней соглашается и Владимир, которого мы встречаем в том же дворе:





«Нужно не только асфальт положить, но и установить скамейки, беседки, площадку для детей».





Дорога возле дома по улице Виктории Синкевич, 3. Торец выходит на центральную улицу. Сморгонь готовится к Дожинкам. Фото – Ирина Ареховская, Belsat.eu

Дорога в гаражный кооператив по улице Асланова. Фото – Ирина Ареховская, Belsat.eu

Вопрос дорог для города, наверное, одно из самых болезненных. Согласно плану реконструкции, к празднику благоустроят от центра города пересечения с улицей Гагарина, до разъезда в направлении Ошмян.





А вот дороги в частном секторе в ремонт почти не включили. Повезло только считанным счастливчикам в центре.





Местные власти призывают людей самих заниматься благоустройством, но и это не всегда возможно. Друзья гаражного товарищества № 5, к которому ведет гравий, рассказали belsat.eu, что решили своими силами положить асфальт, нашли деньги, заказали технику, приехали машины… И тут выяснилось, что нет асфальта – весь пойдет на Советскую. Техника постояла и разъехалась, а люди продолжают бить машины в таких ямах.





К Дожинкам появилась и бесспорная новая достопримечательность города – стена с граффити с Кревским замком. Благодаря сморгонским художникам здесь появился популярный фотопункт и для местных, и для туристов.





Местные к ремонтам к Дожинкам относятся спокойно и риторически замечают: «Ну хоть что-то делают. Оно держится некоторое время. Недолго, но держится». Последний раз в Сморгони что-то реставрировали ко Дню письменности, который здесь праздновали 10 лет назад.







