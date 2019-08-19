Мать с детьми проезжали переезд на велосипедах, их сбил поезд

Инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве, в населенном пункте Валентинув, когда мать с детьми проезжали переезд на велосипедах.





Матери был 31 год, детям - 8. Они погибли на месте. Полиция проводит мероприятия на месте, движение поездов приостановлено.





"По предварительным выводам, велосипедистку с двумя детьми сбил поезд, а затем прибыл второй поезд с противоположной стороны, и, скорее всего, наехал на них", - сообщила старший сержант Анита Шефлер-Цюпиньска из городского управления полиции во Влоцлавеке.





Машинистов обоих поездов проверили на содержание алкоголя в крови - они оказались трезвыми. Обстоятельства трагедии также расследует железнодорожная комиссия.









Движение поездов по маршруту Лодзь - Гданьск приостановлено до дальнейшего уведомления.





Напомним, накануне в Черниговской области произошло два смертельных случая на железной дороге.



