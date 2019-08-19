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Сгорел на работе? Участковый милиционер из Мозыря умер в 33 года!

Участковый инспектор Мозырского РОВД, капитан милиции Алексей Пилипенко скоропостижно скончался в 33 года.

Это случилось в неслужебное время. По словам очевидцев, милиционер в прошлое воскресенье работал на своём приусадебном участке и наклонился, чтобы поднять с земли грушу. А когда поднялся - упал и мгновенно умер. Всё это произошло на глазах у коллег, которые живут в доме напротив, сообщает Телеграм-канал Nexta.

Изначально эксперты предполагали, что всё случилось из-за тромба, но впоследствии выяснилось, что произошёл внезапный разрыв аорты

Милиционеру было всего 33 года, а жители участка, за который он отвечал, его по-настоящему уважали и ценили: в сети удалось найти несколько благодарностей за службу от простых людей.


Участкового инспектора похоронили в деревне Слобода Мозырского района.
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