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Опять штормит: в ближайшие дни грозы с ливнями

В ночь на 20 августа по северо-западной половине страны, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.


В дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.

20 августа в Минске ожидаются грозы, днем при грозах в отдельных районах города шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
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