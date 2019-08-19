Опять штормит: в ближайшие дни грозы с ливнями
В ночь на 20 августа по северо-западной половине страны, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.
20 августа в Минске ожидаются грозы, днем при грозах в отдельных районах города шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
15:46 19/08/2019