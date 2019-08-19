Суд по делу о двойном убийстве в Столбцовский школе начался в суде Столбцовского района в 11:00. Примерно за час до его начала у здания начали собираться журналисты государственных и независимых СМИ. Обвиняемого привезли в здание суда заранее, рано утром. Судья Минского областного суда вместе с секретарем приехал примерно за 40 минут до начала процесса, передает радио Свабода





«Сегодня начинают его судить? Думаю, во всем учителя виноваты. Такая беда», — обсуждали начало процесса в фойе здания.





Потерпевшими на процессе пока признаны только два человека — муж погибшей учительницы Вячеслав Пархимович и отец убитого 11-классника Александра Романова Сергей. Они пришли на суд почти одновременно, за 20 минут до начала процесса.





«Больше 10 лет ему не дадут»

«Я ничего от суда не жду, — сказал муж погибшей учительницы Вячеслав Пархимович. — Ничего ему не будет. То, что он сделал, и наказание — оно неадекватное. Статьи обвинения нормальные, но его не могут приговорить больше, чем к 10 годам. Должно быть пожизненное заключение. Уже известно, что 8—10 лет, больше ему не дадут».





Вместе с ним на процесс пришли сестра Марины Пархимович Елена и ее сын Антон. Они подали ходатайство о признании себя потерпевшими. Если судья ходатайство удовлетворит, то им также разрешат присутствовать на заседаниях. '





«Об истинных мотивах мы не знаем ничего, — сказал сын погибшей учительницы Антон Пархимович. — Надеюсь, нам о них в суде расскажут. А возможно, что и не узнаем никогда. Вначале нам сказали, что мы не сможем присутствовать на суде, только мой отец. Сегодня мы пришли с ходатайством. Сегодня его будут рассматривать. Возможно, нам разрешат».





По мнению родных погибшей, самые большие вопросы вызывает закрытость процесса. Официально ее объясняют тем, что обвиняемому на момент совершения преступления не было 18 лет. А также тем, что в ходе процесса будут разглашены сведения о состоянии его здоровья. Никто из потерпевших сделать суд закрытым не просил. Наоборот.





«Почему суд закрытый, — говорит сестра погибшей учительницы Елена. — У моей матери постоянно вопрос, почему никого не пускают. Значит, скрывают что-то? Я не могу ей объяснить, почему суд закрытый».









«Ходят слухи, что его травили в школе»

Сына погибшей учительницы возмущает прежде всего то, что обвиняемый в случае признания его виновным сможет выйти на свободу через относительно небольшой срок.





«Такое ощущение, что он целенаправленно шел убивать людей, — говорит сын погибшей учительницы. — Для него это было как развлечение. Как цветы на клумбе срезать. Он же не сидя в автомобиле убил, не случайно. После суда, когда нам что-то расскажут о его реальных мотивах, я все расскажу. Факт, что через восемь лет этот человек будет ходить по улицам. Ходят слухи, что его травили в школе. Через восемь лет вы в очереди где-нибудь ему на ногу наступите, а он за углом вас догонит и вы «ляжете». Думаете, восемь лет его исправят?».





«Я ничего от процесса не жду»

Кроме родных Марины Пархимович на процесс также пришли отец погибшего 11-классника Александра Романова и отец обвиняемого. Они ожидали начала процесса рядом с пострадавшими, разговаривать с журналистами не стали.





«Я ничего от процесса не жду. И так все понятно, — сказал отец погибшего 11-классника. — Буду ли удовлетворен процессом, пока не могу сказать. Я же не знаю, чем он закончится. Собираюсь ходить на все заседания. Сколько присудят обвиняемому, мне все равно. Наказание будет несоразмерным тому, что он натворил».





Сколько продолжится рассмотрение дела, пока неизвестно. На процесс в качестве свидетелей будут вызывать учителей и учеников школы, где произошла трагедия, а также иных лиц, которых опрашивали сотрудники Следственного комитета в ходе следствия.



