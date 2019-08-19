Нацаэропорт "Минск" подал в суд на сайт петиций

Администрация аэропорта недовольна петицией, которая требует снять ограничения на количество бесплатных заездов для такси и служб перевозки, введённые аэропортом.





Администрация аэропорта выставила несколько требований:





1) обязать владельцев сайта удалить петицию, так как она, по мнению истца, не соответствует действительности;





2) обязать владельцев сайта опровергнуть сведения из петиции, которые, по мнению руководства аэропорта, не соответствуют действительности;





3) обязать владельцев сайта прекратить выдачу ссылок на интернет-ресурсы, размещающие сведения, которые оспаривает руководство аэропорта.





Вероятно, это первый в истории Беларуси случай, когда иск в суд подан на официальное обращение в государственный орган.





Создатели сайта Petitions.by полагают, что у истцов ничего не получится. Они ссылаются на пункт 5 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26.04.2005 №16 "О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства при рассмотрении дел о защите деловой репутации".





Там говорится, что сведения, сообщённые в заявлении в компетентный государственный орган, нельзя считать распространением информации, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию.







