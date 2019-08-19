Нацаэропорт "Минск" подал в суд на сайт петиций
Национальный аэропорт "Минск" подал в суд на проект "Удобный город. Petititons.by". Поводом стала одна из петиций, размещённых на сайте, сообщают в Фейсбуке авторы проекта.
Администрация аэропорта недовольна петицией, которая требует снять ограничения на количество бесплатных заездов для такси и служб перевозки, введённые аэропортом.
Администрация аэропорта выставила несколько требований:
1) обязать владельцев сайта удалить петицию, так как она, по мнению истца, не соответствует действительности;
2) обязать владельцев сайта опровергнуть сведения из петиции, которые, по мнению руководства аэропорта, не соответствуют действительности;
3) обязать владельцев сайта прекратить выдачу ссылок на интернет-ресурсы, размещающие сведения, которые оспаривает руководство аэропорта.
Вероятно, это первый в истории Беларуси случай, когда иск в суд подан на официальное обращение в государственный орган.
Создатели сайта Petitions.by полагают, что у истцов ничего не получится. Они ссылаются на пункт 5 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26.04.2005 №16 "О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства при рассмотрении дел о защите деловой репутации".
Там говорится, что сведения, сообщённые в заявлении в компетентный государственный орган, нельзя считать распространением информации, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию.
Источник: euroradio.fm
15:02 19/08/2019