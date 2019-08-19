Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Нацаэропорт "Минск" подал в суд на сайт петиций

Национальный аэропорт "Минск" подал в суд на проект "Удобный город. Petititons.by". Поводом стала одна из петиций, размещённых на сайте, сообщают в Фейсбуке авторы проекта.

Администрация аэропорта недовольна петицией, которая требует снять ограничения на количество бесплатных заездов для такси и служб перевозки, введённые аэропортом.

Администрация аэропорта выставила несколько требований:

1) обязать владельцев сайта удалить петицию, так как она, по мнению истца, не соответствует действительности;

2) обязать владельцев сайта опровергнуть сведения из петиции, которые, по мнению руководства аэропорта, не соответствуют действительности;

3) обязать владельцев сайта прекратить выдачу ссылок на интернет-ресурсы, размещающие сведения, которые оспаривает руководство аэропорта.

Вероятно, это первый в истории Беларуси случай, когда иск в суд подан на официальное обращение в государственный орган. 

Создатели сайта Petitions.by полагают, что у истцов ничего не получится. Они ссылаются на пункт 5 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26.04.2005 №16 "О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства при рассмотрении дел о защите деловой репутации". 

Там говорится, что сведения, сообщённые в заявлении в компетентный государственный орган, нельзя считать распространением информации, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия






Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё